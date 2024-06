Gewinne in Wien: ATX nachmittags mit Kursplus

Am Mittwochnachmittag wagen sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Um 15:41 Uhr erhöht sich der ATX im Wiener Börse-Handel um 1,34 Prozent auf 3 661,26 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 117,593 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,007 Prozent auf 3 612,63 Punkte an der Kurstafel, nach 3 612,89 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 668,85 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 610,82 Einheiten.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,076 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, betrug der ATX-Kurs 3 686,55 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 12.03.2024, wies der ATX einen Wert von 3 364,01 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.06.2023, wies der ATX einen Wert von 3 171,19 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 7,30 Prozent nach oben. Bei 3 777,78 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 305,62 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Lenzing (+ 12,54 Prozent auf 36,35 EUR), Andritz (+ 3,51 Prozent auf 59,00 EUR), BAWAG (+ 2,40 Prozent auf 59,65 EUR), Erste Group Bank (+ 2,07 Prozent auf 44,81 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,73 Prozent auf 38,30 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-3,82 Prozent auf 21,64 EUR), CA Immobilien (-1,41 Prozent auf 29,34 EUR), OMV (-0,24 Prozent auf 40,92 EUR), EVN (-0,17 Prozent auf 29,45 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,24 Prozent auf 8,19 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX sticht die CA Immobilien-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 498 274 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 26,160 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at