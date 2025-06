Gewinne in Zürich: So steht der SPI nachmittags

Der SPI gönnt sich am Dienstag eine Verschnaufpause.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,01 Prozent stärker bei 17 044,41 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,204 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,041 Prozent auf 17 049,73 Punkte an der Kurstafel, nach 17 042,71 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 16 958,21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 055,08 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, bei 16 546,82 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.03.2025, bei 17 142,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2024, betrug der SPI-Kurs 16 114,67 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 9,83 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 17 386,61 Punkten. 14 361,69 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Groupe Minoteries SA (+ 8,93 Prozent auf 244,00 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 8,34 Prozent auf 26,76 CHF), SoftwareONE (+ 8,28 Prozent auf 8,04 CHF), Kudelski (+ 7,92 Prozent auf 1,30 CHF) und Cicor Technologies (+ 5,88 Prozent auf 144,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-11,70 Prozent auf 14,64 CHF), DocMorris (-7,43 Prozent auf 7,04 CHF), UBS (-4,99 Prozent auf 26,49 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-4,04 Prozent auf 13,30 CHF) und Evolva (-3,51 Prozent auf 1,10 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 9 420 341 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 243,341 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SPI präsentiert die Relief Therapeutics-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Varia US Properties-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,44 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

