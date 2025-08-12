Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|Unter Druck
|
12.08.2025 14:12:39
Gewinnmitnahmen drücken Nemetschek-Aktie ins Minus
Aktienexperte Andreas Lipkow sprach von Gewinnmitnahmen im derzeit dünnen Handel. Nemetschek habe eine Kursrally hinter sich, insbesondere nachdem die Aktie von der US-Bank JPMorgan in der vergangenen Woche als ein DAX-Aufsteiger ins Gespräch gebracht worden sei, erinnerte er. "Die Luft ist damit zunehmend dünner geworden."
Wie JPMorgan-Analyst Pankaj Gupta in einer Studie vergangene Woche schrieb, sieht er zur regulären Index-Überprüfung im September gleich drei mögliche Wechsel im DAX. Neben Scout24 und GEA rechnet er auch mit der Aufnahme der Lufthansa in die erste Börsenliga oder aber der Aufnahme von Nemetschek, da der Bausoftware-Hersteller der Fluggesellschaft, gemessen am Börsenwert nach Streubesitz, dicht auf den Fersen folge.
/ck/mis
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Nemetschek SEmehr Nachrichten
|
12:27
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der TecDAX am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
07.08.25
|TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
07.08.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
06.08.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
06.08.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
06.08.25
|TecDAX aktuell: TecDAX mittags leichter (finanzen.at)
|
06.08.25