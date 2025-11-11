Nemetschek Aktie

93,15EUR 0,05EUR 0,05%
Nemetschek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.11.2025 12:06:52

Nemetschek SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek von 158 auf 145 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der Kurszielsenkung reagierte Analyst Mohammed Moawalla am Montag auf die gesunkenen Bewertungen im europäischen Softwarebereich. Grundsätzlich lobte er den Bausoftwarespezialisten aber in seinem Resümee der jüngsten Quartalszahlen. Die anhaltende Dynamik im Kerngeschäft untermauere die mittelfristigen Wachstumsraten im mittleren Zehn-Prozent-Bereich, schrieb er./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 04:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
145,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
93,25 € 		Abst. Kursziel*:
55,50%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
93,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
55,66%
Analyst Name::
Mohammed Moawalla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nemetschek SEmehr Nachrichten

Analysen zu Nemetschek SEmehr Analysen

12:06 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.11.25 Nemetschek Overweight Barclays Capital
05.11.25 Nemetschek Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 Nemetschek Neutral UBS AG
05.11.25 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche