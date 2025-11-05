Nemetschek Aktie

99,80EUR 2,10EUR 2,15%
Nemetschek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

05.11.2025 08:01:38

Nemetschek SE Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 137,50 Euro auf "Neutral" belassen. Michael Briest geht in seinem Resümee der Quartalszahlen vom Dienstagabend davon aus, dass die Bausoftware-Tochter Bluebeam beim Erreichen eines prozentual zweistelligen Wachstums eine wichtige Triebfeder wird. Eine nur schwache Erholung im Kundenkreis der Medienbranche dürfte aber seiner Einschätzung nach weiterhin im Mittelpunkt der KI-Befürchtungen der Anleger stehen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 22:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nemetschek SE Neutral
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
137,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
99,55 € 		Abst. Kursziel*:
38,12%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
99,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,78%
Analyst Name::
Michael Briest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

