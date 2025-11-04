Nemetschek Aktie
|96,30EUR
|-3,00EUR
|-3,02%
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nemetschek nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Bausoftware-Spezialisten habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Joseph George am Dienstag. Da das Wachstum zudem stärker den Umsätzen im Bereich Bau als denen aus mehrjährigen Verträgen im Bereich Design geschuldet sei, dürfte der Markt dies angesichts des jüngst schwächeren Aktienkurses begrüßen. Die schwächere Geschäftsentwicklung im Medienbereich könnte jedoch die Bedenken im Bereich KI verstärken. Die beibehaltenen Jahresziele dürften zudem Schätzungsanhebungen durch Analysten dämpfen./rob/ck/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Underweight
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
101,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,99%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
96,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,15%
|
Analyst Name::
Joseph George
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nemetschek SEmehr Nachrichten
|
09:34
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nemetschek auf 'Underweight' - Ziel 100 Euro (dpa-AFX)
|
09:29
|Schwacher Handel: TecDAX verliert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Dienstagshandels zurück (finanzen.at)
|
08:28
|AKTIE IM FOKUS: Nemetschek mit Chance auf Erholung nach Kursverlusten (dpa-AFX)
|
07:20
|Nemetschek verdient im Tagesgeschäft mehr als gedacht (dpa-AFX)
|
07:00
|EQS-News: Nemetschek Group continues its very strong and profitable growth in Q3 2025 and reconfirms its updated guidance for the full year 2025 (EQS Group)
|
03.11.25
|Ausblick: Nemetschek SE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
30.10.25