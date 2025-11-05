Nemetschek Aktie

99,80EUR 2,10EUR 2,15%
Nemetschek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
05.11.2025 06:35:21

Nemetschek SE Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Joseph George passte sein Bewertungsmodell am Dienstagabend an den Quartalsbericht des Bausoftwarespezialisten an. Kurzfristig bleibe die Anlagestory schwierig und die Aktien seien ziemlich anspruchsvoll bewertet. Seine Schätzungen für 2026 ließ er nach ersten Signalen aus der Telefonkonferenz aber im Wesentlichen unverändert./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 19:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nemetschek SE Underweight
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
99,55 € 		Abst. Kursziel*:
0,45%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
99,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,20%
Analyst Name::
Joseph George 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nemetschek SEmehr Nachrichten