Nemetschek Aktie
|95,30EUR
|-4,00EUR
|-4,03%
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
04.11.2025 11:00:14
Nemetschek SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen mit einem Kursziel von 137,50 Euro auf "Neutral" belassen. Im dritten Quartal habe es für den Bausoftwareanbieter keine Spur von Gegenwind gegeben, schrieb Michael Briest am Dienstag./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Neutral
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
137,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
95,50 €
|
Abst. Kursziel*:
43,98%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
95,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44,28%
|
Analyst Name::
Michael Briest
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
