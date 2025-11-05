Nemetschek Aktie
|100,10EUR
|2,40EUR
|2,46%
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nemetschek von 125 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Bausoftwarespezialist "baue" weiter Dynamik auf, schrieb Nicolas Herms in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Das dritte Quartal sei solide gewesen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Hold
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
115,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
98,95 €
|
Abst. Kursziel*:
16,22%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
100,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,89%
|
Analyst Name::
Nicolas Herms
|
KGV*:
-
