TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nemetschek SE-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Nemetschek SE-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Nemetschek SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 102,60 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Nemetschek SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,975 Nemetschek SE-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.11.2025 auf 93,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 90,98 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,02 Prozent verringert.

Nemetschek SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,76 Mrd. Euro gelistet. Die Erstnotiz der Nemetschek SE-Aktie fand am 10.03.1999 an der Börse XETRA statt. Die Nemetschek SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at