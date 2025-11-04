Nemetschek Aktie

04.11.2025 16:53:22

Nemetschek SE Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Nemetschek auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 85 Euro je Aktie belassen. Der Bausoftwareanbieter habe sich im dritten Quartal operativ solide entwickelt, schrieb Armin Kremser am Dienstag nach dem Bericht. Er konstatierte aber eine fortgeschrittene Bewertungskompression und sieht noch immer ein Rückschlagrisiko für die Aktie, wenn auch ein zunehmend überschaubares./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

