Goldman Sachs Group Inc.: Sell für Henkel vz-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Henkel vor Umsatzzahlen im Mai auf "Sell" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Mit dem Wachstum aus eigener Kraft werde der Konsumgüterhersteller voraussichtlich etwas unter der Markterwartung liegen, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kalendereffekte und eine Abschwächung der industriellen Aktivitäten dürften das Klebstoffgeschäft belasten.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Henkel vz-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:48 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 72,46 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Abwärtsrisiko von 6,16 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 68 892 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2024 gewann der Anteilsschein 2,0 Prozent. Henkel vz dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2024 / 23:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.