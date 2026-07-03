Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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03.07.2026 15:55:22
Google, Amazon emissions rise sharply, driven by AI boom
US tech giants Google and Amazon have reported a strong increase in greenhouse gas emissions in 2025. AI data centers are behind the rise, challenging the companies' climate pledges.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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