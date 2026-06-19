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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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19.06.2026 11:01:00
Google Cloud: Souveräne Cloud in Deutschland bis Ende 2026
Google Cloud hat den Zeitplan für seine souveräne Cloud in Deutschland vorgestellt. Thales betreibt die Plattform, die bis Ende 2026 verfügbar sein soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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