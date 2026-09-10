Google Gemini’s New Windows Desktop App Is Here

Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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10.09.2026 20:52:55
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 110,00
|-2,04%
|Alphabet A (ex Google)
|286,55
|0,84%
|Alphabet C (ex Google)
|284,55
|0,83%
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