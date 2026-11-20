Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
20.11.2026 23:27:07
Google Is Killing the Nest App. Here’s What Comes Next
Don’t panic: All your devices should transfer over to Google Home fairly seamlessly.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|20.11.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Alphabet A Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Alphabet A Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Alphabet A Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Alphabet A Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Alphabet A Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Alphabet A Market-Perform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|242,00
|-2,73%
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