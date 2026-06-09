Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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09.06.2026 09:56:30
Google mosquito army: Scientists say 'we must take action'
Google's Debug research program plans to release millions of sterile mosquitoes to fight species that spread diseases like dengue. How does the method work — and should humans interfere with nature like this?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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