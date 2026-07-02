Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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02.07.2026 11:46:11
Google must pay €4.1bn fine for using Android to 'block' rivals
A Google spokesperson said the judgement "fails to recognise" the firm's "significant investment to ensure Android remains open."Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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