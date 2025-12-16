Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
16.12.2025 12:23:20
Google raises AI stakes as OpenAI struggles to stay on top
Google's new Gemini 3 model challenges OpenAI's dominance in the global artificial intelligence (AI) race. As rivals invest billions and competition grows, OpenAI faces pressure to innovate — and finally turn a profit.
Analysen zu Alphabet A (ex Google)mehr Analysen
|12.12.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 740,00
|-2,11%
|Alphabet A (ex Google)
|262,40
|0,00%
|Alphabet C (ex Google)
|262,95
|0,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger verhalten in Kauflaune -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.