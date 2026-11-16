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16.11.2026 16:37:00

Google-Rechenzentrum Kronstorf soll erweitert werden

Der US-Technologiekonzern Google will sein noch in Bau befindliches Rechenzentrum in Kronstorf (Bezirk Linz-Land) um zwei weitere Hallen erweitern. Am Montag fand in der Josef-Heiml-Halle in Kronstorf die Bau- und Gewerberechtsverhandlung dafür statt. Eine Entscheidung dürfte noch dauern und schriftlich ergehen. Projektgegner sehen viele offene Fragen. Alle Ausbaustufen zusammengenommen, würden 22 Hektar des 49 Hektar großen Google-Areals bebaut.

In Kronstorf werden bereits eine Rechenzentrumshalle sowie ein Bürogebäude gebaut, nun will Google zwei weitere Hallen samt Notstromaggregaten und Umspannwerk etc. errichten. Antragstellerin ist die Volo zwei GmbH, die der irischen Google-Tochter Raiden Unlimited Company gehört. Ein Bescheid, wonach keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nötig ist, liegt bereits vor, zudem gibt es bereits eine Bewilligung für die Grundwasserentnahme. In der Bauverhandlung ging es viel um die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich Lärmemissionen. Diese wurden für einen 24/7-Betrieb mit 27 bis 36 Dezibel berechnet.

220.000 Quadratmeter verbaute Fläche

Für das gesamte Projekt - die zusätzlich geplanten Hallen plus der bereits in Bau befindliche Projektteil - wird die verbaute Fläche mit 82.000 Quadratmetern für Rechnerhallen und Bürogebäude plus 30.000 Quadratmetern für Kühltürme, Notstromaggregate etc. sowie 108.000 Quadratmetern für Wege und Straßen beziffert.

Die restlichen 272.000 Quadratmeter des rund 49 Hektar umfassenden Areals bleiben laut Projektwerber unversiegelt.

BIRK sieht viele offene Fragen

Die Bürger:innen Initiative Rechenzentrum Kronstorf (BIRK) sieht "in mehreren zentralen Bereichen offene Fragen, unterschiedliche Angaben und nicht vollständig nachvollziehbare Berechnungen". Sie hat in Zusammenarbeit mit dem Verein "Grüngürtel statt Westspange" 63 konkrete Einwendungspunkte formuliert. Sie betreffen unter anderem Wasserverfügbarkeit, Kühlung, Luft- und Lärmbelastung, Gefahrstoffe, Ökologie, Energieeffizienz und Abwärmenutzung.

Seitens Google wurde hingegen der "aktive Dialog mit den Anwohnerinnen und Anwohnern" betont. "Wir schätzen den fortlaufenden Austausch und freuen uns darauf, die nächsten Schritte für das digitale Wachstum Österreichs unterstützen zu können", hieß es in einer Stellungnahme.

Die Naturschutzorganisation WWF fordert "angesichts der immer größeren Ausmaße des Google-Rechenzentrums" eine umfassende Prüfung. "Das Rechenzentrum in Kronstorf ist eines der größten Boden- und Energiefresser-Projekte des Landes, wird aber von der Landespolitik mit Begeisterung durchgewunken", kritisiert Simon Pories vom WWF. Zudem brauche es landesweit strenge Regeln für Rechenzentren in der Raumordnung und im Naturschutz.

Hoher Stromverbrauch

Zuletzt haben auch immer wieder Stromverbrauch und Kühlung für Diskussionen gesorgt: Was den Stromverbrauch angeht, ist die erste Ausbaustufe, die derzeit gebaut wird, auf eine Maximalkapazität von 150 Megawatt ausgelegt, die geplante zweite Ausbaustufe auf bis zu 500 Megawatt. Der Jahresstromverbrauch würde in der ersten Ausbaustufe demnach bis zu 1,31 TWh betragen, was jenem von 375.000 Haushalten entspricht. Bei Realisierung des weiteren Ausbaus würde der Verbrauch bis zu 4,4 TWh betragen. Das wäre fast ein Drittel des bisherigen Gesamtbedarfs (Haushalte, Industrie, Verkehr) des Bundeslandes.

Für die Kühlung soll über ein Brunnenfeld nahe der Enns Wasser entnommen und dann ein Teil des erwärmten Kühlwassers wieder in die Enns eingeleitet werden. Maximal 5,55 Millionen Kubikmeter pro Jahr dürfen entnommen und höchstens 2,11 Millionen Kubikmeter pro Jahr wieder eingeleitet werden. Das rückgeführte Kühlwasser darf maximal 30 Grad haben. Allerdings liegt das Ergebnis von Pumpversuchen zur Flusswasserkühlung noch nicht vor. Sollte diese nicht funktionieren, drohe eine sogenannte Trockenkühlung, die wesentlich lauter wäre, befürchtet die BIRK.

(Redaktionelle Hinweise: Grafik 1387-26) ver/kre

ISIN US02079K1079 WEB https://www.google.at/

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