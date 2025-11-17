Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
17.11.2025 18:14:10
Google Stock Investors Just Got Amazing News
In today's video, I discuss recent updates affecting Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) and other artificial intelligence stocks. To learn more, check out the short video, consider subscribing, and click the special offer link below.*Stock prices used were the after-market prices of Nov. 14, 2025. The video was published on Nov. 14, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)mehr Nachrichten
|
18:01
|Gewinne in New York: So bewegt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
16:02
|S&P 500-Handel aktuell: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
16:02
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
14.11.25
|Google muss Idealo 465 Millionen Euro Schadenersatz wegen unfairem Wettbewerb zahlen (Spiegel Online)
|
13.11.25
|WDH/ROUNDUP: Benachteiligt Google Medien? - EU-Kommission untersucht (dpa-AFX)
|
13.11.25
|ROUNDUP: Benachteiligt Google Medien? - EU-Kommission untersucht (dpa-AFX)
|
13.11.25
|ROUNDUP: Google muss mit Schadensersatzzahlung an Idealo rechnen (dpa-AFX)
|
13.11.25
|EU leitet neue Untersuchung gegen Google ein (Dow Jones)