Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 in der Gewinnzone

Am Freitag geht es im Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,68 Prozent auf 4 923,68 Punkte nach oben. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,244 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,213 Prozent fester bei 4 901,04 Punkten in den Handel, nach 4 890,61 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 896,41 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 4 923,68 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1,81 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 03.04.2024, bei 5 069,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, den Stand von 4 654,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.05.2023, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 310,18 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 9,10 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Ferrari (+ 1,72 Prozent auf 400,16 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,66 Prozent auf 116,25 EUR), Infineon (+ 1,39 Prozent auf 31,77 EUR), Deutsche Börse (+ 1,18 Prozent auf 184,95 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,04 Prozent auf 39,93 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen UniCredit (-0,61 Prozent auf 34,69 EUR), Bayer (-0,60 Prozent auf 27,96 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,41 Prozent auf 408,20 EUR), Allianz (-0,34 Prozent auf 266,50 EUR) und Eni (-0,09 Prozent auf 14,81 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 554 195 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 385,347 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,03 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

