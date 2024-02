Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen

Am Montag schloss der STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 4 211,53 Punkten ab. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,097 Prozent auf 4 210,43 Punkte an der Kurstafel, nach 4 206,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 202,14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 226,53 Punkten.

STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 05.01.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 097,42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 3 873,56 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 879,13 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 2,92 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 236,11 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 010,21 Punkten.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit GSK (+ 3,19 Prozent auf 16,63 GBP), Diageo (+ 1,62 Prozent auf 29,84 GBP), Nestlé (+ 1,51 Prozent auf 100,06 CHF), Unilever (+ 1,37 Prozent auf 39,18 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,97 Prozent auf 394,70 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Glencore (-1,96 Prozent auf 4,09 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,80 Prozent auf 63,18 EUR), Enel (-1,69 Prozent auf 6,11 EUR), Roche (-1,54 Prozent auf 230,50 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,24 Prozent auf 37,30 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 29 102 351 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 hat die Novo Nordisk-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 467,319 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,20 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,37 Prozent bei der BAT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at