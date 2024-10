Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 steigt zum Start

Der STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,08 Prozent auf 4 456,68 Punkte zu. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,071 Prozent auf 4 456,27 Punkte an der Kurstafel, nach 4 453,09 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4 456,27 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 467,39 Zähler.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, wies der STOXX 50 4 551,48 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 01.07.2024, stand der STOXX 50 noch bei 4 507,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bewegte sich der STOXX 50 bei 3 919,86 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 8,91 Prozent nach oben. Bei 4 584,77 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten registriert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 1,47 Prozent auf 207,40 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,22 Prozent auf 103,45 GBP), RELX (+ 0,74 Prozent auf 35,35 GBP), Diageo (+ 0,56 Prozent auf 26,18 GBP) und Unilever (+ 0,54 Prozent auf 48,65 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,62 Prozent auf 486,30 EUR), Richemont (-0,97 Prozent auf 132,50 CHF), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,88 Prozent auf 57,53 EUR), GSK (-0,86 Prozent auf 15,04 GBP) und BASF (-0,80 Prozent auf 47,18 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 917 019 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 471,414 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Santander-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Index bietet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent die höchste Dividendenrendite.

