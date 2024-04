Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Zuschläge

Am Montagnachmittag wagen sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Der STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,52 Prozent auf 4 394,83 Punkte zu. In den Handel ging der STOXX 50 0,073 Prozent tiefer bei 4 369,04 Punkten, nach 4 372,21 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 4 364,12 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 399,27 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 08.03.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 362,97 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 08.01.2024, einen Stand von 4 102,86 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, den Stand von 3 981,99 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,40 Prozent. Bei 4 462,29 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 010,21 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rio Tinto (+ 4,09 Prozent auf 51,78 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,60 Prozent auf 76,65 EUR), Glencore (+ 2,27 Prozent auf 4,69 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,36 Prozent auf 39,56 EUR) und BP (+ 1,23 Prozent auf 5,12 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen RELX (-0,84 Prozent auf 32,90 GBP), Diageo (-0,70 Prozent auf 28,29 GBP), GSK (-0,38 Prozent auf 16,23 GBP), Roche (-0,36 Prozent auf 218,70 CHF) und Unilever (-0,30 Prozent auf 38,25 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 10 440 363 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 518,561 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Im STOXX 50 verzeichnet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAT-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at