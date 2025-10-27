Unilever Aktie

53,56EUR 0,02EUR 0,04%
Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.10.2025 16:03:46

Unilever Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Unilever nach dem Zwischenbericht zum dritten Quartal von 5100 auf 5150 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Konsumgüterhersteller habe die Umsatzerwartungen knapp übertroffen und sehe sich bezüglich der Konzern-Transformation auf gutem Weg, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Montag vorliegenden Studie. Die geringfügige Verzögerung der Abspaltung der Speiseeis-Sparte TMICC dürfte Herlinghaus zufolge kein Problem darstellen. Das zügigere organische Wachstum und die höhere bereinigte Ebit-Marge nach der Abspaltung sollten der Aktie hingegen helfen./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 15:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 15:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Kaufen
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
46,55 £ 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
46,68 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Unilever plcmehr Nachrichten

Analysen zu Unilever plcmehr Analysen

16:03 Unilever Kaufen DZ BANK
06:10 Unilever Underperform RBC Capital Markets
24.10.25 Unilever Buy Deutsche Bank AG
24.10.25 Unilever Sell UBS AG
24.10.25 Unilever Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Unilever plc 53,60 0,11% Unilever plc

Aktuelle Aktienanalysen

16:03 Unilever Kaufen DZ BANK
15:27 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:05 SMA Solar Hold Jefferies & Company Inc.
14:35 Under Armour Buy UBS AG
14:35 Apple Neutral UBS AG
13:57 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
12:28 Roche Outperform Bernstein Research
11:19 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:57 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:51 GSK Hold Deutsche Bank AG
10:50 Porsche vz. Equal Weight Barclays Capital
10:50 Befesa Hold Deutsche Bank AG
10:31 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
10:31 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
10:29 STMicroelectronics Buy Deutsche Bank AG
10:29 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
10:28 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
10:27 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
10:17 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
10:07 TRATON Market-Perform Bernstein Research
10:07 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
10:07 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:49 Novartis Outperform Bernstein Research
09:47 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
09:36 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
09:35 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
09:35 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
09:08 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
09:00 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:59 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:56 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:51 Volvo AB Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:48 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:41 Porsche vz. Hold Warburg Research
08:30 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
08:29 VINCI Overweight Barclays Capital
08:29 Eni Overweight Barclays Capital
08:28 Swiss Re Underweight Barclays Capital
08:28 STMicroelectronics Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:27 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
08:22 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
08:19 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
08:10 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
07:59 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
07:41 Sanofi Buy UBS AG
07:40 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:40 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
07:39 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:21 Beiersdorf Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:08 RWE Outperform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen