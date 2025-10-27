Unilever Aktie
|52,78EUR
|-0,28EUR
|-0,53%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 3900 Pence auf "Underperform" belassen. Analyst James Edwardes Jones geht nicht davon aus, dass die Abspaltung der Magnum Ice Cream Company (TMICC) den Konzernwert nennenswert erhöht. Unilever trenne sich von einem Bereich, in dem man den größten Wettbewerbsvorteil habe, auch wenn das Wachstum enttäuschend gewesen sei, schrieb der Experte am Sonntag./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 17:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Underperform
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
39,00 £
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
46,89 £
|
Abst. Kursziel*:
-16,83%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
46,40 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,95%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
