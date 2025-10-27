Unilever Aktie

52,78EUR -0,28EUR -0,53%
Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

27.10.2025 06:10:15

Unilever Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 3900 Pence auf "Underperform" belassen. Analyst James Edwardes Jones geht nicht davon aus, dass die Abspaltung der Magnum Ice Cream Company (TMICC) den Konzernwert nennenswert erhöht. Unilever trenne sich von einem Bereich, in dem man den größten Wettbewerbsvorteil habe, auch wenn das Wachstum enttäuschend gewesen sei, schrieb der Experte am Sonntag./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 17:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Underperform
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
39,00 £
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
46,89 £ 		Abst. Kursziel*:
-16,83%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
46,40 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-15,95%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

