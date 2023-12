Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag in der Gewinnzone

So bewegt sich der DAX am Freitag.

Am Freitag steigt der DAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,24 Prozent auf 16 726,88 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,676 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,085 Prozent schwächer bei 16 673,30 Punkten, nach 16 687,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 16 735,32 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 651,78 Zählern.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der DAX bereits um 0,259 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.11.2023, notierte der DAX bei 15 957,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2023, lag der DAX noch bei 15 557,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.12.2022, lag der DAX noch bei 13 914,07 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 18,89 Prozent. Bei 17 003,28 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 976,44 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 1,15 Prozent auf 39,42 EUR), BMW (+ 1,07 Prozent auf 100,62 EUR), Commerzbank (+ 1,03 Prozent auf 10,78 EUR), Deutsche Börse (+ 1,01 Prozent auf 184,95 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,88 Prozent auf 12,39 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Zalando (-6,51 Prozent auf 21,41 EUR), adidas (-5,67 Prozent auf 183,40 EUR), MTU Aero Engines (-0,70 Prozent auf 192,80 EUR), Rheinmetall (-0,38 Prozent auf 285,10 EUR) und Sartorius vz (-0,30 Prozent auf 337,00 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 293 617 Aktien gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 162,822 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

2023 hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at