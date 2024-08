Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX mit Zuschlägen

Der LUS-DAX gewinnt derzeit an Fahrt.

Am Montag geht es im LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA um 0,31 Prozent auf 18 629,50 Punkte aufwärts.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 552,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 635,50 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 26.07.2024, notierte der LUS-DAX bei 18 465,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 18 700,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 684,00 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 11,26 Prozent zu. Bei 18 888,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten verzeichnet.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,46 Prozent auf 31,29 EUR), Zalando (+ 0,69 Prozent auf 24,94 EUR), BMW (+ 0,64) Prozent auf 85,00 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,43 Prozent auf 62,36 EUR) und Infineon (+ 0,33 Prozent auf 32,31 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil QIAGEN (-2,19 Prozent auf 41,26 EUR), MTU Aero Engines (-1,20 Prozent auf 264,30 EUR), Siemens Energy (-1,09 Prozent auf 25,47 EUR), Bayer (-1,06 Prozent auf 27,57 EUR) und Allianz (-0,54 Prozent auf 274,60 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX ist die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 138 194 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 228,191 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,56 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,82 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

