Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Zuschlägen

Am Nachmittag halten sich die Anleger in New York zurück.

Um 20:01 Uhr verbucht der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,16 Prozent auf 15 883,73 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,039 Prozent auf 15 865,30 Punkte an der Kurstafel, nach 15 859,15 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 15 902,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 15 779,72 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,606 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, den Stand von 14 972,76 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 15.11.2023, einen Stand von 14 103,84 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.02.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 12 070,59 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 7,57 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 16 080,07 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 477,57 Punkten.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Pegasystems (+ 32,87 Prozent auf 67,38 USD), Sangamo Therapeutics (+ 23,37 Prozent auf 0,93 USD), Escalon Medical (+ 16,96 Prozent auf 0,20 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 15,38 Prozent auf 0,09 USD) und Ultralife Batteries (+ 14,30 Prozent auf 9,03 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Agenus (-33,51 Prozent auf 0,62 USD), Innodata (-24,60 Prozent auf 9,24 USD), Ebix (-13,26 Prozent auf 1,21 USD), Arundel (-5,94 Prozent auf 0,19 CHF) und Agilysys (-5,10 Prozent auf 85,10 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 458 479 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 2,813 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Roivant Sciences-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die CRESUD-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 70,49 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

