Gute Stimmung in Wien: ATX am Mittag mit Kursplus

Am Freitag notiert der ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,39 Prozent höher bei 3 303,18 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 112,452 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,011 Prozent stärker bei 3 290,54 Punkten, nach 3 290,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 287,35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 305,86 Punkten.

ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Minus von 0,407 Prozent. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 08.11.2023, bei 3 163,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2023, lag der ATX bei 3 143,69 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 08.12.2022, bei 3 160,38 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 legte der Index bereits um 4,54 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 3 560,30 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 006,71 Zählern.

ATX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 1,58 Prozent auf 115,60 EUR), OMV (+ 1,35 Prozent auf 38,95 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,30 Prozent auf 25,00 EUR), Wienerberger (+ 1,26 Prozent auf 27,42 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,22 Prozent auf 41,50 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Lenzing (-1,74 Prozent auf 33,85 EUR), UNIQA Insurance (-0,53 Prozent auf 7,54 EUR), Verbund (-0,29 Prozent auf 86,55 EUR), Telekom Austria (-0,26 Prozent auf 7,54 EUR) und BAWAG (-0,17 Prozent auf 47,16 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 124 071 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 30,052 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 2,18 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

