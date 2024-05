Handel in Europa: Am Mittag Gewinne im STOXX 50

Aktuell legen Börsianer in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,15 Prozent höher bei 4 528,78 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,035 Prozent auf 4 520,35 Punkte an der Kurstafel, nach 4 521,92 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 520,35 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 531,78 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 338,79 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4 268,64 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, bei 4 075,35 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,67 Prozent. Bei 4 543,01 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Glencore (+ 1,59 Prozent auf 5,05 GBP), SAP SE (+ 0,99 Prozent auf 178,78 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,91 Prozent auf 22,20 EUR), BP (+ 0,82 Prozent auf 4,95 GBP) und BASF (+ 0,55 Prozent auf 49,15 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Reckitt Benckiser (-0,74 Prozent auf 45,59 GBP), UniCredit (-0,66 Prozent auf 36,15 EUR), Unilever (-0,63 Prozent auf 42,89 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,47 Prozent auf 67,74 EUR) und AstraZeneca (-0,44 Prozent auf 120,56 GBP).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Glencore-Aktie aufweisen. 5 448 402 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 534,324 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

