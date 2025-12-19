BP Aktie

4,81EUR 0,03EUR 0,62%
BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

19.12.2025 11:39:38

BP Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 450 Pence belassen. Die neue Konzernchefin Meg O'Neill sei die erste Frau an der Führungsspitze und die erste extern ernannte CEO in der 115-jährigen Geschichte des Ölkonzerns, schrieb Joshua Stone in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ihre wichtigsten Prioritäten seien unter anderem die Anpassung der Kostenbasis, die Sanierung der Bilanz, Transaktionen zur Hebung versteckter Werte und die Ankurbelung der Wachstumsmotoren./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 15:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Neutral
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
4,50 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
4,19 £ 		Abst. Kursziel*:
7,36%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
4,20 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
7,17%
Analyst Name::
Joshua Stone 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

