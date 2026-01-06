BP Aktie

5,04EUR -0,07EUR -1,27%
BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

06.01.2026 12:43:14

BP Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 450 Pence belassen. Den Angriff der USA auf Venezuela betrachte er als leicht negativ für den Ölpreis, da eine Erholung der dortigen Produktion wahrscheinlich sei, schrieb Joshua Stone in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für Unternehmen mit einem direkten Engagement in Venezuela sei es aber potenziell unterstützend, da dies mittelfristig neue Möglichkeiten für Produktionswachstum eröffne. Unter den europäischen Ölkonzernen dürften Repsol und Eni am meisten davon profitieren, aber auch Shell und BP./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:13 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Neutral
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
4,50 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
4,38 £ 		Abst. Kursziel*:
2,77%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
4,37 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
3,04%
Analyst Name::
Joshua Stone 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

