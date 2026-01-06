BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
BP Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 450 Pence belassen. Den Angriff der USA auf Venezuela betrachte er als leicht negativ für den Ölpreis, da eine Erholung der dortigen Produktion wahrscheinlich sei, schrieb Joshua Stone in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für Unternehmen mit einem direkten Engagement in Venezuela sei es aber potenziell unterstützend, da dies mittelfristig neue Möglichkeiten für Produktionswachstum eröffne. Unter den europäischen Ölkonzernen dürften Repsol und Eni am meisten davon profitieren, aber auch Shell und BP./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Neutral
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
4,50 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
4,38 £
|
Abst. Kursziel*:
2,77%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
4,37 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,04%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
