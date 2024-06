Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Verluste

So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Dienstagmittag.

Am Dienstag notiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,61 Prozent leichter bei 4 920,73 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 4,222 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,253 Prozent auf 4 938,44 Punkte an der Kurstafel, nach 4 950,98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 4 938,44 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 912,82 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, den Wert von 5 035,41 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 25.03.2024, bei 5 044,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 271,61 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,04 Prozent nach oben. Bei 5 121,71 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten verzeichnet.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Air Liquide (+ 1,74 Prozent auf 167,56 EUR), Kering (+ 1,47 Prozent auf 327,38 EUR), Enel (+ 1,43 Prozent auf 6,60 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+ 1,09 Prozent auf 734,50 EUR) und Ferrari (+ 0,78 Prozent auf 395,62 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Airbus SE (ex EADS) (-10,78 Prozent auf 133,02 EUR), SAFRAN (-4,78 Prozent auf 196,22 EUR), BNP Paribas (-1,30 Prozent auf 60,43 EUR), UniCredit (-1,28 Prozent auf 34,95 EUR) und Bayer (-1,16 Prozent auf 26,35 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Euro STOXX 50 ist die Santander-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20 079 743 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 379,023 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

