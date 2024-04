Handel in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 1,37 Prozent leichter bei 4 330,00 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,443 Prozent auf 4 370,58 Punkte an der Kurstafel, nach 4 390,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 329,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 370,58 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, den Wert von 4 374,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.01.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 072,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, wies der STOXX 50 4 044,51 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 5,82 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 462,29 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Nestlé (-0,30 Prozent auf 92,22 CHF), Unilever (-0,34 Prozent auf 37,57 GBP), Deutsche Telekom (-0,52 Prozent auf 21,02 EUR), Enel (-0,53 Prozent auf 5,84 EUR) und National Grid (-0,73 Prozent auf 10,18 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil UBS (-3,05 Prozent auf 25,45 CHF), Rio Tinto (-2,74 Prozent auf 52,62 GBP), Glencore (-2,57 Prozent auf 4,69 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,26 Prozent auf 74,52 EUR) und UniCredit (-2,23 Prozent auf 33,58 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die Glencore-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 7 186 872 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 525,864 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Im STOXX 50 präsentiert die Santander-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,40 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

