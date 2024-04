Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich leichter

So bewegte sich der STOXX 50 am Dienstag schlussendlich

Am Dienstag bewegte sich der STOXX 50 via STOXX letztendlich 1,49 Prozent leichter bei 4 324,61 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,443 Prozent tiefer bei 4 370,58 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 390,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 370,58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 311,19 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 374,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.01.2024, lag der STOXX 50 noch bei 4 072,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, bei 4 044,51 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,69 Prozent zu. Bei 4 462,29 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Nestlé (-0,63 Prozent auf 91,92 CHF), Unilever (-0,69 Prozent auf 37,44 GBP), SAP SE (-0,75 Prozent auf 170,38 EUR), Enel (-0,75 Prozent auf 5,83 EUR) und Diageo (-0,87 Prozent auf 27,46 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Glencore (-3,12 Prozent auf 4,67 GBP), HSBC (-2,98 Prozent auf 6,32 GBP), Rio Tinto (-2,88 Prozent auf 52,54 GBP), UBS (-2,74 Prozent auf 25,53 CHF) und BASF (-2,36 Prozent auf 50,53 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 33 129 871 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 525,864 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,26 erwartet. Die BAT-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at