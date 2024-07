Handel in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX schlussendlich steigen

Am Mittwoch notierte der SDAX via XETRA schlussendlich 0,90 Prozent stärker bei 14 482,87 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 104,347 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,298 Prozent höher bei 14 396,51 Punkten, nach 14 353,68 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 14 500,06 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 388,36 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,511 Prozent nach oben. Der SDAX wurde vor einem Monat, am 03.06.2024, mit 15 189,54 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 03.04.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 14 284,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2023, wies der SDAX einen Wert von 13 410,01 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,79 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit GRENKE (+ 16,95 Prozent auf 24,50 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 6,09 Prozent auf 18,13 EUR), SFC Energy (+ 6,06 Prozent auf 21,00 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 5,66 Prozent auf 9,71 EUR) und pbb (+ 5,28 Prozent auf 5,59 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen DEUTZ (-6,16 Prozent auf 5,71 EUR), SÜSS MicroTec SE (-4,68 Prozent auf 59,10 EUR), SCHOTT Pharma (-3,32 Prozent auf 30,30 EUR), RENK (-1,65 Prozent auf 25,61 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-1,59 Prozent auf 1,23 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die DEUTZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 2 572 265 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 7,129 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,45 erwartet. Die Schaeffler-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

