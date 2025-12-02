pbb Aktie

WKN: 801900 / ISIN: DE0008019001

02.12.2025 10:29:13

pbb Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 7,20 auf 7 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialist für gewerbliche Immobilienfinanzierung mache gute Fortschritte bei der geplanten Übernahme der Deutsche Investment Group, schrieb Andreas Pläsier am Dienstag nach einer Roadshow mit dem Management. Die Akquisition dürfte die Eigenkapitalrendite stärken./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) Buy
Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
4,43 € 		Abst. Kursziel*:
57,94%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4,44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
57,66%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)mehr Nachrichten

Analysen zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)mehr Analysen

10:29 pbb Buy Warburg Research
14.11.25 pbb Hold Deutsche Bank AG
13.11.25 pbb Buy Warburg Research
31.10.25 pbb Hold Deutsche Bank AG
30.10.25 pbb Buy Warburg Research
