Im Aufwind 18.12.2025 14:14:38

thyssenkrupp nucera-Aktie erhält Schub von 'Buy' von Deutscher Bank

thyssenkrupp nucera-Aktie erhält Schub von 'Buy' von Deutscher Bank

Eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank hat am Donnerstag den Kurs von thyssenkrupp nucera nochmals angetrieben.

Mit in der Spitze plus 4,5 Prozent auf 8,875 Euro via XETRA lagen die thyssenkrupp nucera-Papiere leicht über dem Vortageshoch von 8,850 Euro. Am Mittwochnachmittag hatten sie einen Teil ihrer Gewinne wieder abgegeben.

Der Spezialist für Elektrolyse und Chlor-Alkali-Produkte komme solide voran, schrieb Michael Kuhn von der Deutschen Bank. So habe das operative Ergebnis (Ebit) in positives Terrain gedreht. Das Geschäft mit sogenanntem grünen Wasserstoff scheine vor einer kurzfristigen Talsohle zu stehen. Dank der Kostenkontrolle und hoher Nettobarmittel dürfte das Unternehmen auch eine längere Schwächephase für Aufträge im Zusammenhang mit grünem Wasserstoff durchstehen.

/bek/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

thyssenkrupp nucera mit vorsichtiger Prognoseanhebung trotz Auftragsrückgang

Bildquelle: thyssenkrupp nucera

