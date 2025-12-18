thyssenkrupp nucera-Aktie erhält Schub von 'Buy' von Deutscher Bank

Mit in der Spitze plus 4,5 Prozent auf 8,875 Euro via XETRA lagen die thyssenkrupp nucera -Papiere leicht über dem Vortageshoch von 8,850 Euro. Am Mittwochnachmittag hatten sie einen Teil ihrer Gewinne wieder abgegeben.

Der Spezialist für Elektrolyse und Chlor-Alkali-Produkte komme solide voran, schrieb Michael Kuhn von der Deutschen Bank. So habe das operative Ergebnis (Ebit) in positives Terrain gedreht. Das Geschäft mit sogenanntem grünen Wasserstoff scheine vor einer kurzfristigen Talsohle zu stehen. Dank der Kostenkontrolle und hoher Nettobarmittel dürfte das Unternehmen auch eine längere Schwächephase für Aufträge im Zusammenhang mit grünem Wasserstoff durchstehen.

/bek/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)