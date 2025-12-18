thyssenkrupp nucera Aktie
WKN DE: NCA000 / ISIN: DE000NCA0001
|Im Aufwind
|
18.12.2025 14:14:38
thyssenkrupp nucera-Aktie erhält Schub von 'Buy' von Deutscher Bank
Mit in der Spitze plus 4,5 Prozent auf 8,875 Euro via XETRA lagen die thyssenkrupp nucera-Papiere leicht über dem Vortageshoch von 8,850 Euro. Am Mittwochnachmittag hatten sie einen Teil ihrer Gewinne wieder abgegeben.
Der Spezialist für Elektrolyse und Chlor-Alkali-Produkte komme solide voran, schrieb Michael Kuhn von der Deutschen Bank. So habe das operative Ergebnis (Ebit) in positives Terrain gedreht. Das Geschäft mit sogenanntem grünen Wasserstoff scheine vor einer kurzfristigen Talsohle zu stehen. Dank der Kostenkontrolle und hoher Nettobarmittel dürfte das Unternehmen auch eine längere Schwächephase für Aufträge im Zusammenhang mit grünem Wasserstoff durchstehen.
/bek/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: thyssenkrupp nucera
Nachrichten zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaAmehr Nachrichten
|
17:58
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
15:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
12:27
|Anleger warten auf Impulse: SDAX stagniert am Mittag (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
17.12.25
|Schwacher Handel: SDAX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
17.12.25
|Börse Frankfurt: SDAX nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
17.12.25
|Handel in Frankfurt: SDAX fällt am Mittwochmittag zurück (finanzen.at)
|
17.12.25
|EQS-News: Fiscal Year 2024/2025: thyssenkrupp nucera Performs Solidly in a Challenging Market Environment and Significantly Increases EBIT (EQS Group)