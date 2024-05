Handel in Frankfurt: DAX fällt zum Start

Der DAX verliert am Freitag nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Freitag notiert der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,25 Prozent leichter bei 18 692,03 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,845 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,136 Prozent tiefer bei 18 713,25 Punkten in den Freitagshandel, nach 18 738,81 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Freitag bei 18 668,61 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 716,34 Punkten erreichte.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,433 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 17.04.2024, stand der DAX bei 17 770,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, lag der DAX bei 17 117,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.05.2023, wies der DAX einen Wert von 15 951,30 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 11,47 Prozent zu Buche. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Bayer (+ 1,12 Prozent auf 28,97 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,64 Prozent auf 68,76 EUR), Porsche Automobil vz (+ 0,54 Prozent auf 50,16 EUR), Symrise (+ 0,45 Prozent auf 101,00 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,42 Prozent auf 120,85 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil EON SE (-4,33 Prozent auf 12,82 EUR), Heidelberg Materials (-2,78 Prozent auf 97,20 EUR), Sartorius vz (-2,27 Prozent auf 271,30 EUR), Deutsche Bank (-1,94 Prozent auf 15,55 EUR) und Zalando (-1,62 Prozent auf 24,84 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der EON SE-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 863 117 Aktien gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 205,548 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at