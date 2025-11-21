Bayer Aktie

Investmentbeispiel 21.11.2025 10:04:50

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bayer von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Bayer eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 21.11.2024 wurden Bayer-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 19,52 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bayer-Aktie investiert, befänden sich nun 51,235 Bayer-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2025 gerechnet (26,99 EUR), wäre die Investition nun 1 382,57 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 38,26 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Bayer eine Marktkapitalisierung von 26,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Gil C / Shutterstock

13.11.25 Bayer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.25 Bayer Kaufen DZ BANK
12.11.25 Bayer Hold Deutsche Bank AG
12.11.25 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
12.11.25 Bayer Market-Perform Bernstein Research
10:06 Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im 3. Quartal 2025 investiert
20.11.25 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
20.11.25 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um

Sorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX ebenfalls tiefer - 23.000 Punkte-Marke fällt zeitweise -- Handel in Asien endet mit teils deutlichen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt sind Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls abwärts. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.
