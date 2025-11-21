DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bayer von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Bayer eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 21.11.2024 wurden Bayer-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 19,52 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bayer-Aktie investiert, befänden sich nun 51,235 Bayer-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2025 gerechnet (26,99 EUR), wäre die Investition nun 1 382,57 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 38,26 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Bayer eine Marktkapitalisierung von 26,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at