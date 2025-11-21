Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
21.11.2025 10:04:50
DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bayer von vor einem Jahr abgeworfen
Am 21.11.2024 wurden Bayer-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 19,52 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bayer-Aktie investiert, befänden sich nun 51,235 Bayer-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2025 gerechnet (26,99 EUR), wäre die Investition nun 1 382,57 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 38,26 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Bayer eine Marktkapitalisierung von 26,55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu Bayer
|13.11.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Bayer Market-Perform
|Bernstein Research
