Handel in Frankfurt: DAX sackt zum Start ab

Am Dienstag tendiert der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,77 Prozent schwächer bei 16 493,83 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,674 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,750 Prozent auf 16 497,54 Punkte an der Kurstafel, nach 16 622,22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16 510,99 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 16 478,65 Punkten.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, mit 16 751,44 Punkten bewertet. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 16.10.2023, bei 15 237,99 Punkten. Der DAX stand vor einem Jahr, am 16.01.2023, bei 15 134,04 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 1,64 Prozent nach unten. Bei 16 963,47 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 448,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 0,29 Prozent auf 316,50 EUR), QIAGEN (-0,10 Prozent auf 40,63 EUR), Bayer (-0,13 Prozent auf 33,51 EUR), Merck (-0,14 Prozent auf 144,10 EUR) und Fresenius SE (-0,22 Prozent auf 26,89 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Commerzbank (-3,80 Prozent auf 11,01 EUR), Sartorius vz (-2,50 Prozent auf 300,90 EUR), Deutsche Bank (-1,74 Prozent auf 11,73 EUR), Infineon (-1,72 Prozent auf 33,23 EUR) und adidas (-1,68 Prozent auf 172,72 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 622 225 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 169,443 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

2024 weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at