Handel in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels leichter

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Dienstagmorgen.

Am Dienstag verbucht der DAX um 09:13 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,44 Prozent auf 18 390,78 Punkte. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,776 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,004 Prozent schwächer bei 18 471,35 Punkten, nach 18 472,05 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 18 473,00 Punkte, das Tagestief hingegen 18 375,36 Zähler.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, den Stand von 18 557,27 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 09.04.2024, einen Stand von 18 076,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, den Stand von 15 603,40 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,67 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,02 Punkte.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 1,20 Prozent auf 235,40 EUR), Siemens Energy (+ 0,97 Prozent auf 27,13 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,92 Prozent auf 27,34 EUR), Covestro (+ 0,66 Prozent auf 55,20 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,62 Prozent auf 187,90 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,03 Prozent auf 63,41 EUR), SAP SE (-0,92 Prozent auf 186,12 EUR), Siemens (-0,91 Prozent auf 175,54 EUR), Porsche (-0,91 Prozent auf 71,62 EUR) und Commerzbank (-0,88 Prozent auf 14,64 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Siemens Energy-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 588 995 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 220,699 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,46 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at