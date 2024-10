Handel in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im DAX

Letztendlich ging der DAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 19 520,91 Punkten aus dem Dienstagshandel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,843 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,376 Prozent stärker bei 19 581,57 Punkten in den Handel, nach 19 508,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 19 633,91 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 457,49 Zählern.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, wies der DAX einen Stand von 18 699,40 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.07.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 18 590,89 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wurde der DAX mit einer Bewertung von 15 186,66 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 16,41 Prozent. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 19 633,91 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell MTU Aero Engines (+ 4,94 Prozent auf 303,90 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,97 Prozent auf 28,02 EUR), EON SE (+ 1,85 Prozent auf 13,19 EUR), Bayer (+ 1,63 Prozent auf 26,53 EUR) und QIAGEN (+ 1,53 Prozent auf 40,86 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-4,01 Prozent auf 34,67 EUR), Deutsche Bank (-2,57 Prozent auf 15,92 EUR), Porsche (-1,87 Prozent auf 68,24 EUR), Infineon (-1,84 Prozent auf 30,48 EUR) und Continental (-1,74 Prozent auf 58,72 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 809 654 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 243,332 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

2024 verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7,98 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

