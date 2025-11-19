Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Lukratives Continental-Investment?
|
19.11.2025 10:05:09
DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Continental-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Das Continental-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Continental-Papiers betrug an diesem Tag 150,24 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,666 Continental-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Continental-Aktie auf 61,96 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 41,24 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 41,24 EUR, was einer negativen Performance von 58,76 Prozent entspricht.
Insgesamt war Continental zuletzt 12,64 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Nils Versemann / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|62,84
|0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.