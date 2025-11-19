Continental Aktie

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

Lukratives Continental-Investment? 19.11.2025 10:05:09

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Continental-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Continental-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Das Continental-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Continental-Papiers betrug an diesem Tag 150,24 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,666 Continental-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Continental-Aktie auf 61,96 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 41,24 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 41,24 EUR, was einer negativen Performance von 58,76 Prozent entspricht.

Insgesamt war Continental zuletzt 12,64 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Nils Versemann / Shutterstock.com

Analysen zu Continental AGmehr Analysen

07.11.25 Continental Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Continental Underperform Bernstein Research
07.11.25 Continental Buy UBS AG
07.11.25 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
06.11.25 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Continental AG 62,84 0,61% Continental AG

