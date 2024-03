Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag leichter

Der LUS-DAX verliert am Nachmittag an Boden.

Der LUS-DAX gibt im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,34 Prozent auf 17 694,00 Punkte nach.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 17 763,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 689,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 16 944,00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2023, stand der LUS-DAX bei 16 433,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 635,00 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,67 Prozent zu. Bei 18 633,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell MTU Aero Engines (+ 2,55 Prozent auf 224,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,56 Prozent auf 121,02 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,97 Prozent auf 56,26 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,97 Prozent auf 428,90 EUR) und SAP SE (+ 0,82 Prozent auf 174,76 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Fresenius SE (-4,15 Prozent auf 24,73 EUR), Henkel vz (-4,01 Prozent auf 67,58 EUR), Zalando (-3,74 Prozent auf 19,06 EUR), Daimler Truck (-3,65 Prozent auf 42,99 EUR) und Porsche (-2,94 Prozent auf 83,92 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Im LUS-DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 890 854 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 202,327 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at