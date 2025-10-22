Siemens Healthineers Aktie

48,98EUR 0,56EUR 1,16%
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

22.10.2025 09:35:14

Siemens Healthineers Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Übernahme von Hologic zeuge vom "Appetit von Private-Equity-Investoren für Diagnostik", schrieb Julien Dormois am Mittwoch. Er erinnerte an den jüngsten Bloomberg-Bericht, wonach auch die Franken einen Verkauf ihres Diagnostik-Bereichs prüfen. Das Timing für einen Deal, auf den praktisch seit dem Börsengang 2018 spekuliert werde, wäre nun geradezu ideal./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 02:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 02:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
48,40 € 		Abst. Kursziel*:
23,97%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
48,98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,50%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

