Siemens Healthineers Aktie
|48,42EUR
|0,59EUR
|1,23%
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Mit der Reifung des Gesundheitssystems in China zeichne sich eine neue Ära ab, schrieb Lisa Bedell Clive in einer am Montag vorliegenden Studie zu Medizintechnikkonzernen weltweit. Diese sei geprägt vom Fokus auf Systemeffizienz, Kostensenkungen und einer Hinwendung zur Eigenständigkeit im Heimatland China. Daher sieht sie Risiken für Philips oder auch Siemens Healthineers./ck/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 17:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
59,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
48,34 €
|
Abst. Kursziel*:
22,05%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
48,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,85%
|
Analyst Name::
Lisa Bedell Clive
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Healthineers AGmehr Nachrichten
|
15:58
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX am Montagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: TecDAX steigt (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
|
17.10.25
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.10.25
|Schwacher Handel: TecDAX legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
17.10.25