NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Mit der Reifung des Gesundheitssystems in China zeichne sich eine neue Ära ab, schrieb Lisa Bedell Clive in einer am Montag vorliegenden Studie zu Medizintechnikkonzernen weltweit. Diese sei geprägt vom Fokus auf Systemeffizienz, Kostensenkungen und einer Hinwendung zur Eigenständigkeit im Heimatland China. Daher sieht sie Risiken für Philips oder auch Siemens Healthineers./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 17:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:00 / UTC





