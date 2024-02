Handel in Frankfurt: MDAX im Minus

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,68 Prozent tiefer bei 25 923,17 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 246,053 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,084 Prozent auf 26 121,65 Punkte an der Kurstafel, nach 26 099,76 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26 154,81 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 879,83 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0,562 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 23.01.2024, einen Stand von 25 839,05 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.11.2023, bei 26 101,25 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 23.02.2023, bei 28 706,49 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 büßte der Index bereits um 3,41 Prozent ein. Bei 27 272,39 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Gerresheimer (+ 2,64 Prozent auf 104,80 EUR), Siltronic (+ 2,24 Prozent auf 88,85 EUR), HOCHTIEF (+ 2,03 Prozent auf 105,40 EUR), EVOTEC SE (+ 1,67 Prozent auf 13,97 EUR) und Delivery Hero (+ 1,55 Prozent auf 22,23 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil HENSOLDT (-6,16 Prozent auf 31,68 EUR), ENCAVIS (-4,11 Prozent auf 11,20 EUR), Lufthansa (-3,40 Prozent auf 7,25 EUR), KRONES (-3,35 Prozent auf 115,40 EUR) und SMA Solar (-2,94 Prozent auf 47,60 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 362 339 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 17,056 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Die Lufthansa-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,35 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at